Arturo Vidal: “Sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad”

Este lunes por la noche, Chile terminó empatando 1-1 ante Uruguay por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América 2021, encuentro que se disputó en el Arena Pantanal de Cuiabá.

Eduardo Vargas (26′) abrió el marcador en el primer tiempo, per la presión “charrúa” del segundo tiempo terminó con la paridad de Luis Suárez (66′) por lo que ambas selecciones sumaron un punto y, provisoriamente, la Roja quedó como líder de su zona.

Tras el encuentro, Arturo Vidal enfrentó a los medios de comunicación y partió comentando todo lo que se vivió en la previa: “en Chile uno ya está acostumbrado. Sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad. No se tiene que hacer y no lo volveremos a hacer”, comentó a la transmisión oficial del encuentro.

“Nunca hubo un problema con el técnico, es increíble lo que se habla. Estamos muy unidos, lo demostramos hoy y (Martín) Lasarte jamás dijo que se va”, complementó el volante de la Selección Chilena.

Sobre el empate ante Uruguay, Vidal sostuvo que: “nos sirve para sumar, estar clasificados, darnos confianza en lo que se viene, estuvimos bien, hasta el final peleando y nos vamos super tranquilos. Es muy difícil el clima acá, la humedad, no estamos acostumbrados y eso nos pasó la cuenta Esperamos recuperar a todos los compañeros”, puntualizó.

Al finalizar, dijo que: “con lo que se está haciendo podemos ser candidatos, esperamos seguir mejorando, esperamos seguir mejorando, metiendo goles y tomando confianza para lo que se viene”, cerró Arturo Vidal.