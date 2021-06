El presidente de Universidad de Chile admitió que buscan al entrenador reemplazante de Rafael Dudamel fuera y dentro del país

El presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, hizo una sincera confesión tras la salida del venezolano Rafael Dudamel de la banca de Universidad de Chile.

“Buscamos técnicos afuera y también buscamos adentro el país”, indicó el directivo de la Universidad de Chile.

Y más encima la institución deportiva vive un proceso de cambio institucional con el arribo de los nuevos controladores de la concesionaria que rige al club.

El último domingo en el programa Círculo Central de TV+, Cristián Aubert habló sobre el sucesor de Rafael Dudamel, quien estuvo durante seis meses en el puesto.

“Normalmente, buscamos técnicos afuera y también buscamos adentro. No tenemos un prejuicio respecto a técnicos locales o técnicos extranjeros”, enfatizó el timonel.

Sobre los nombres que han circulado en la prensa para reemplazar a Rafael Dudamel –Eduardo Domínguez, Alexander Medina, Gustavo Costas y Gabriel Milito, entre otros-, Cristián Aubert los negó a todos, a pesar de que entre ellos hay algunos que le seducen.

Los nuevos controladores de Universidad de Chile

Y respecto del nuevo orden administrativo del club y quiénes realmente están detrás de la adquisición de las acciones de Carlos Heller, el exgerente general de Azul Azul fue claro.

Por eso descartó que sean los empresarios Fernando Felicevich y Victoriano Cerda.

“Hasta donde sé, (Fernando Felicevich) no es ni inversionista ni participa del fondo ni nada. Le he preguntado a gente del fondo y me lo han dicho claramente”.

“Y a Victoriano (Cerda) lo conozco desde hace muchos años, tenemos una excelente relación, pero nada tiene que ver con Universidad de Chile”, cerró Cristián Aubert.