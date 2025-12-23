Joven de 17 años muere baleado tras ser asaltado en feria navideña de Cerro Navia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Joven de 17 años muere baleado en feria navideña de Cerro Navia: sostuvo discusión previa con desconocidos

Durante la noche del pasado lunes, un joven de solo 17 años fue asesinado en Cerro Navia tras ser víctima de un robo en una feria navideña.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 21:00 horas en el sector de Petauke con Río Zambezi.

La víctima habría sido asaltada por dos antisociales, quienes huyeron tras robarle. Sin embargo, el menor salió en su persecución.

Tras dar con ellos en la dirección mencionada anteriormente, uno de los antisociales extrajo un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones a la altura del tórax.

Vecinos del lugar trasladaron al menor de edad hasta el Hospital Félix Bulnes. Sin embargo, y pese a las maniobras de reanimación, la víctima murió producto de los impactos de bala.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes buscarán dar con los atacantes.