Boletas de honorarios en Chile: este es el nuevo porcentaje que retendrá el SII desde 2026 (y a quiénes afectará)

La Ley N°21.133 estableció un incremento gradual hasta el año 2028. Conoce aquí los detalles.

Javier Méndez

Boletas de honorarios en Chile: este es el nuevo porcentaje que retendrá el SII desde 2026 (y a quiénes afectará)

A partir del 1 de enero de 2026, las personas que emiten boletas de honorarios enfrentarán un nuevo aumento en la retención aplicada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Los contribuyentes verán el cambio automáticamente, pasando del cual 14,5% a un 15,25%.

Un ejemplo: si hoy una persona emite una boleta por $500.000, el monto retenido es de $72.500. Desde 2026, por ese mismo monto, la retención será de $76.250, lo que implica recibir $423.750 líquidos.

Cabe recortar que actualmente rige un aumento en la retención que suma 0,75% por año, hasta llegar a un 17% en 2028.

Las modificaciones se enmarcan en la Ley N°21.133, que incorpora a los trabajadores a honorarios a los regímenes de Protección Social, estableciendo un mecanismo obligatorio y gradual del pago de cotizaciones. Esto permite acceder a beneficios de seguridad social.

Con el objeto de contar con los recursos necesarios para el financiamiento de esas cotizaciones, la normativa estableció que desde el 2020 se haría efectivo el incremento, o bien la tasa del Pago Provisional Mensual obligatorio (PPM) en los casos que no aplica la retención del receptor, en la emisión de los documentos.

¿A quiénes afecta el aumento en la retención de boletas de honorarios?

El nuevo porcentaje de retención de 2026, y de los años que están por venir, aplica para todos los emisores de boletas de Honorarios, y a los emisores de Boletas de Prestación de Servicios de Terceros.

Por lo demás, si una persona emite sus boletas a través de sii.cl, o bien un tercero lo hace en su nombre, la plataforma del Servicio de Impuestos Internos aplicará automáticamente la nueva retención, evitando errores de cálculo o de digitación.

Así avanzará el aumento de la retención del SII de aquí a 2028

