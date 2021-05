Copa América: ministra de Salud argentina puso más dudas sobre la realización del torneo

La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, dijo este domingo 30 de mayo que la organización de la Copa América en su país “no está definida 100%”.

La funcionaria gubernamental agregó que las autoridades encargadas de que se realice el certamen están “en el último tramo de análisis” de los protocolos y procedimientos de prevención por la pandemia de coronavirus en el país.

Carla Vizzotti anticipó que la decisión final sobre el torneo de selecciones nacionales de la Conmebol “será en estos días”.

“Hay que agotar el estudio de variables como las concentraciones, entrenamientos, traslados, periodistas y aglomeración de personas”, precisó.

“La Copa América no está definida 100%. Entiendo que los que deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis”.

“En el Ministerio de Salud estamos generando desde hace meses protocolos y articulaciones con otros sectores, como Interior, Migraciones, Transporte y Defensa”, señaló la ministra.

Diferencias del torneo local con la Copa América

Carla Vizzotti además diferenció lo que pasa con el fútbol local respecto de la Copa América.

“La cantidad de personas que puede movilizar la organización de la Conmebol no es tan importante, pues una selección que cumple los protocolos va a estar concentrada y no va a salir del hotel, lo que no paso en el plano local, con los jugadores moviéndose para ir a sus casas y a entrenar”.

“Por eso el protocolo fuerte que estamos haciendo es con el área de prensa, para estar listos sea cual sea la decisión”.

La ministra de Salud añadió que “el trabajo se está haciendo como si se hiciera la Copa América, pero insisto en que la decisión final será en estos días”.

Tras la baja de Colombia como cosede por sus problemas sociopolíticos, en Argentina han señaldo que Chile podría acompañarlos como país organizador, pero ello no se ha decidido aún.