Rafael Dudamel se enojó cuando le preguntaron por su continuidad en Universidad de Chile

Tres días antes de que la “U” cierre como visita ante Audax Italiano la novena fecha del Campeonato Nacional, el entrenador de Universidad de Chile Rafael Dudamel dio este viernes 28 de mayo una controvertida conferencia de prensa.

Es que Rafael Dudamel se enojó de manera remota cuando le preguntaros acerca de su continuidad en la “U”.

“Me aburre llegar a las ruedas de prensa y que esas preguntas siempre aparezcan cuando vengo con la expectativa de hablar de fútbol”, dijo el Rafael Dudamel.

Rafael Dudamel agregó que “ya hemos hablado de mi comunicación con el presidente y los dirigentes, y de ellos no he recibido ningún cuestionamiento. Reflexionamos sobre lo que debemos seguir haciendo. De especulaciones no puedo hacerme eco”.

“Mentalmente estoy muy bien, tranquilo y consciente de lo que significan los próximos dos partidos (con los audinos en Rancagua y Palestino en La Cisterna, ambos de visitas) para terminar en los primeros lugares antes de la pausa”, dijo el entrenador de Universidad de Chile.

El técnico, quien quedó muy cuestionado tras la derrota de la fecha pasada con Everton, cerró indicando que “Audax es un rival que tiene diversidad de argumentos y me gusta el próximo encuentro, un desafío muy importante para nosotros”.

El partido será este lunes 31 de mayo desde las 20:30 horas en el estadio El Teniente.