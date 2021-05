Relación rota con Rafael Dudamel: Luis Del Pino Mago confesó que buscará salir de la U

Sábado 3 de abril y Universidad de Chile igualaba uno a uno con Huachipato en Rancagua por la fecha dos del torneo nacional. Esa jornada, fue la última que tuvo a Luis Del Pino Mago en cancha disputando los primeros 45 minutos, tras el descanso fue reemplazado por Marcelo Morales.

De ahí en más, el venezolano fue borrado por Rafael Dudamel, incluso ni siquiera haciéndolo jugar en partidos a puertas cerradas en el CDA.

Una situación bastante compleja e incómoda para el futbolista quien en diálogo con el portal En Cancha confirmó que desea dejar la entidad azul.

“Si las cosas siguen así creo que lo que más me conviene como jugador y al club es buscar una salida. Este tipo de cosas no terminan favoreciendo en nada a ese futuro, pero no me seguiré desgastando en lo que pudo pasar o no, hay que seguir enfocado en que las cosas salgan de la mejor manera”, comentó Mago al mencionado sitio web.

Sobre la negativa del estratega a la petición del entrenador de la selección venezolana, José Peseiro, Mago fue enfático y contó que lo habló con el técnico y con la dirigencia, “el profesor me negó la posibilidad que fuera. No entiendo la razón, siendo que era una decisión que beneficiaba al club y a mi desde lo emocional. Estar en un ambiente más competitivo, en un lugar donde eres tomado en cuenta, de una u otra manera. No entiendo la decisión, pero como siempre yo la respeto”, señaló el “14” del chuncho de manera resignada.

Además, confesó que el tema también fue hablado con la dirigencia, entendieron su postura, pero que finalmente la decisión era de Dudamel.

Agregó que él sabía que el técnico de los estudiantiles no iba a contar con él y se tuvo que quedar por el cierre del libro de pases y que a la fecha no ha hablado con ningún club, pero que en Chile nunca le cerrará la puerta a Palestino.