El Leeds de Marcelo Bielsa es el segundo mejor ascendido de las cinco grandes Ligas de Europa

Sorpresiva para muchos es la campaña que Marcelo Bielsa ha desarrollado en la Premier League 2020-2021 con el Leeds United, en su tercera temporada como técnico de ese equipo inglés.

Tras vencer ayer de visita por 2-o al Southampton (ver goles abajo) en el inicio de la 37 y penútima fecha, el elenco del exseleccionador de Chile quedó de forma momentánea en el octavo puesto entre 20 participantes con 56 puntos.

Eso implica que ya se ubicó entre los diez primeros y hasta tiene chances de clasificar al nuevo torneo europeo, la Conference League.

El “Loco” ha ganado 17 veces, empatado en cinco ocasiones y perdido en quince oportunidades, con 59 goles a favor y 53 en contra.

Y además como local en el estadio Elland Road no perdió contra los “Seis Grandes” de Inglaterra: Arsenal (0-0), Chelsea (0-0), Liverpool (1-1), Manchester City (1-1), Manchester United (0-0) y Tottenham (3-1).

Grandes logros a los que hay que sumar otro: el Leeds es el segundo mejor ascendido de la temporada en los cinco principales torneos del Viejo Continente.

Vamos viendo. En Inglaterra, Marcelo Bielsa subió a su equipo y los acompañaron el West Bromwich Albion y al Fulham.., y ambos ya están descendidos.

En Francia subieron Lens (tiene los mismos 56 puntos que el Leeds cuando falta una feha de la Ligue 1, pero está sexto, por lo que es el único que supera por el momento a los de Marcelo Bielsa por su mejor ubicación) y Lorient (está peleando abajo con 41 unidades).

En España, subieron Cádiz (12° hasta ahora, con 43 unidades), Huesca y Elche (ambos con 33 puntos y solo en la fecha final sabrán si se salvan o bajan ).

En Italia, ascendieron Crotone (22 puntos hasta el momento, ya descendió), Benevento (32 unidades, también ya bajó) y Spezia (15° en la tabla con 38 puntos cuando falta una jornada).

Y en Alemania, los ascendidos fueron Stuttgart (por ahora noveno con 45 puntos a una fecha del final) y Arminia Bielefeld (15° con 32 puntos, en riesgo de bajar o de ir a la promoción).

