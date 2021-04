Se aburrió de Bielsa: jugador del Leeds pidió ser transferido ante la falta de continuidad

Una regular temporada ha tenido el Leeds United en la Premier League, el cual, bajo el mandato de Marcelo Bielsa, se ha posicionado en la medianía de la tabla y mira cada vez más lejos la parte baja de la tabla.

Sin embargo, la forma de trabajar y la actitud del “Loco”le han valido comentarios positivos y negativos por igual, y actualmente no es la excepción.

Según consignó el medio The Sun, el centrodelantero español Rodrigo Moreno se habría cansado del “Rosarino” ya que no ha podido consolidarse en la titularidad, además de no adaptarse al planteamiento del DT, quien a veces lo ha hecho jugar por las bandas o detrás del “9”.

“Rodrigo pidió salir del Leeds United y buscar un nuevo destino para la próxima temporada. El delantero español, quien no fue convocado para la última fecha FIFA, teme que no tendrá lugar en el seleccionado si no juega habitualmente en el equipo de Marcelo Bielsa y porque no se acostumbra a la posición en la que lo utiliza el argentino”, señaló el mencionado medio.

El jugador español busca mayor continuidad para ser opción en la selección de España, y en la actualidad solo ha jugado 12 partidos, anotando en 3 ocasiones.

Recordemos que Bielsa utiliza a Patrick Bamford como delantero, el cual le ha respondido satisfactoriamente en cada partido.