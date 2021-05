Le cambiaron otra vez el estadio a Huachipato para su partido con Rosario Central por la Copa Sudamericana

“Vamos a ser locales en Banfield porque la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires no autorizó a jugar el partido en el estadio de San Lorenzo, ya que adujeron que ese día tiene otros dos partidos (por la Copa Libertadores): el de Vélez Sarsfiel (con Unión La Calera) y el de River Plate (con Santa Fe de Colombia)”, dijo el vicepresidente primero de Rosario Central, Ricardo Carloni.

“Primero no pudimos ser locales en el “Gigante de Arroyito” (el recinto de Rosario Central) porque Huachipato no aceptó nuestro pago del chárter local entre Ezeiza y el aeropuerto de Rosario, ida y vuelta, y se apegó al reglamento de la Conmebol, que no permite un traslado en micro en distancias mayores a 150 kilómetros (y entre Buenos Aires y Rosario hay 300 kilómetros por carretera). Y después la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) no autorizó que el vuelo de Latam llegara y partiera desde el aeropuerto de Rosario”, agregó el dirigente.

El personero de Rosario Central añadió que “ahora la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires no acepta que juguemos en el Nuevo Gasómetro porque hay otros dos partidos. Es increíble, no nos autorizan a jugar un cotejo sin público y en un horario restringido”, concluyó Ricardo Carloni.

Huachipato encabeza el Grupo A de la Copa Sudamericana con 8 puntos, seguido por Rosario Central con 7; 12 de Octubre de Paraguay, con 5, y San Lorenzo de Almagro, con 1. Acereros y rosarinos empataron a uno en su primer duelo por el torneo, jugado el miércoles 5 de mayo en el estadio Sausalito de Viña del Mar.