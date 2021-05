Marcelo Jorquera y el difícil momento de Unión Española: “Hay que seguir luchando por el objetivo que todos queremos, que es salir campeón”

Un mal inicio de temporada ha tenido Unión Española, quedando eliminado de Copa Libertadores y ocupando los últimos puestos del campeonato, lo que valió la salida de Jorge Pellicer del banco.

Sobre el difícil momento que atraviesan los hispanos se refirió el lateral izquierdo Marcelo Jorquera, quien en conversación con ADN Deportes fue autocrítico con su desempeño durante la temporada. “Sabemos que nuestro rendimiento no ha sido el adecuado como plantel, y sabemos que no hemos estado a la altura”, manifestó.

“El inicio de temporada no ha sido muy bueno. Yo por mi parte soy bastante autocrítico conmigo mismo, y yo no he tenido un buen inicio. Ahora, en los últimos dos partidos, creo que lo he hecho de mejor manera, pero todavía me falta para estar a mi nivel”, señaló el jugador.

Además agregó que “es difícil la situación que estamos viviendo, pero hay que salir adelante y seguir luchando por el objetivo que todos queremos, que es salir campeón“.

Finalmente, Marcelo Jorquera comentó la salida de Jorge Pellicer, valorando su paso por la banca del club. “El profe nos comunicó que ya no seguía con nosotros. Después del entrenamiento nos juntó y nos dijo todo. Él es un caballero y siempre va de frente, nada que decir de él, super profesional y un buen técnico“, sentenció.

Ahora, los “Rojos” de Santa Laura se preparan para visitar a O’Higgins, uno de los líderes del torneo, duelo programado para este viernes 7 de mayo a las 20:00 horas, y que tendrá a César Bravo en la banca hispana.