“Es una absoluta desgracia. Es pura codicia”: Múltiples críticas recibió el anuncio de la creación de la “Superliga Europea”

Un verdadero golpe recibió la UEFA y la FIFA el pasado fin de semana. 12 poderosos clubes de Europa (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus, AC Milan e Inter de Milán), anunciaron la creación de una Superliga.

Sin embargo, los organismos que dirigen el fútbol mundial y europeo respondieron con una dura amenaza para los equipos y jugadores que disputen este nuevo certamen: los clubes no podrán jugar competiciones locales ni internacionales, mientras que los futbolistas podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales.

Por esta situación, jugadores, exfutbolistas y clubes de fútbol se mostraron en contra de la creación de la Superliga, lanzando duras críticas.

Mesut Özil, jugador del Fenerbahce, planteó su opinión ante este anuncio, señalando que “los niños crecen soñando con ganar el Mundial y la Champions, no la Superliga. Lo bonito de los grandes partidos es que solo ocurren una o dos veces al año, no todas las semanas. Es difícil de entender para todos los aficionados”.

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League – not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there…⚽💔

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 19, 2021