La advertencia de Cecilia Pérez al fútbol chileno tras el caso de Dudamel: “Si no cuidan lo que tienen, lo van a perder”

Un verdadero escándalo quedó al descubierto el pasado jueves, cuando se conoció que Rafael Dudamel se reunió en su domicilio con jugadores de Universidad de Chile en plena cuarentena y sobrepasando el aforo permitido.

A pesar de que el venezolano presentó disculpas, sus acciones le valieron un sinfín de críticas, y la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, no quedó al margen, advirtiendo que si no respetan los protocolos establecidos para el normal desarrollo del campeonato, este podría ser cancelado.

“Nosotros, un día antes que partiera el torneo, exigimos que hubiese un Consejo de Presidentes, y que ya no existiera solamente en el código de penalidades sanciones económicas, sino que se incorporarán también sanciones deportivas, que son pérdida de puntos. Sin ese acuerdo, no partía el torneo. Hubo unanimidad. Pero uno ve que se repite en los mismos planteles, que son los mismos 5 o 6 de siempre“, señaló.

“Calera, hace unas semana atrás, volvió a concentrar sabiendo que está prohibido. Después dicen ‘pagamos la multa’ y seguimos adelante’. Señores, no se puede. Si no cuidan lo que tienen, lo van a perder. Y uno no está mandatado a ser la mamá de nadie”, afirmó la ministra.

Además pidió a los clubes no aprovecharse de la situación, puesto que el fútbol es una distracción para la población durante la pandemia, pero que corre serio riesgo de cancelación si no se siguen las medidas preventivas.

“Hemos cuidado el torneo nacional y también los torneos internacionales. Entendemos que no solamente para el fútbol es importante, si no que en momentos difíciles como la pandemia, para los chilenos y chilenas es un bálsamo que les permite distracción, pero que no se pasen de listos de nuevo, que no se aprovechen, porque también hay un límite que no solamente es de paciencia, si no que de conciencia. Si no cumplen los protocolos, el torneo sin duda corre riesgo de suspensión“, sentenció.

Recordemos además que la ANFP, junto a la Comisión Médica, reunirán antecedentes por la reunión en casa de Dudamel, la cual podría traer sanciones para el entrenador.