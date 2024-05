Siempre hay un chileno: seguidor oriundo de Temuco se ganó uno de los autos Tesla sorteados por el youtuber MrBeast

A modo de celebración por su cumpleaños número 26, el youtuber estadounidense conocido como MrBeast había anunciado a través de sus redes que realizaría un sorteo de 26 automóviles de la lujosa marca Tesla entre sus seguidores.

En concreto, el joven conocido por su abultada billetera regalará como premio mayor una camioneta Cybertruck y otros 25 vehículos Model 3. Adicionalmente, MrBeast ofreció un premio en efectivo de 120 mil dólares en el caso de la Cybertruck y 39 mil dólares para los ganadores del Model 3.

Ante la expectación de sus fanáticos, durante la tarde de este jueves, Jimmy Donaldson, como es realmente su nombre, dio a conocer a los ganadores del multimillonario sorteo a través de su cuenta de Instagram.

Así, de forma inesperada, el youtuber subió a sus historias a cada uno de los premiados, donde curiosamente un joven chileno resultó ganador.

Se trata de Marcelo Curamil, un joven profesional de la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, quien fue uno de los 25 afortunados en ganar un Tesla Model 3 que obsequió el estadounidense.

Ante la noticia, el chileno se mostró sorprendido y no se lo podía creer. “Conch.... no puedo creer lo que está pasando en este momento. Me acabo de enterar que me gané el Tesla de MrBeast. Congratulations for me. I win the Tesla by Mr Beast”, reaccionó mediante sus historias de Instagram.