“Yo quería estar acá”: San Antonio Unido presentó oficialmente a Jaime “Pajarito” Valdés

Luego de que hace pocos días se informara que Jaime Valdés jugará en las dos temporadas que vienen por San Antonio Unido, este martes 6 de abril el experimentado volante fue presentado de manera oficial en el club que disputa la Segunda División y cuyo dueño es Esteban Paredes.

“Pajarito” no ocultó su alegría por llegar al puerto y aseguró que a pesar de tener otras ofertas, siempre fue su idea llegar al SAU. “Estoy contento de haber podido llegar a un acuerdo con la dirigencia. La idea fue siempre poder venir, aunque tenía otras posibilidades que no avanzaron. Pero yo quería estar acá, pues la propuesta de San Antonio me viene muy bien“, señaló el jugador de 40 años.

“Tengo una amistad muy cercana con el presidente (Guillermo Lee) y con Esteban, y como quería seguir jugando creo que es un bonito desafío estar en el club. Las pretensiones son competir por el ascenso, lo que me gusta. Espero estar a la altura del proyecto y ayudar a un grupo joven con un buen cuerpo técnico (a cargo de Ariel Pereyra)”, afirmó Valdés.

El experimentado jugador disputará la Segunda División Profesional con San Antonio Unido, donde buscará el tan anhelado ascenso a la Primera B.