Esteban Paredes por su salida de Colo Colo: “Es el pago de Chile, hay que pensar que ByN es una empresa”

Este martes, oficialmente Esteban Paredes se despidió de Colo Colo. El delantero abandonó el club que lo vio como ídolo de la institución y que, tras más de una década, lo tendrá que ver vestido con otra camiseta.

Si bien utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del pueblo albo, además conversó con Meganoticias y tuvo sentidas palabras para su adiós de Macul: “no me queda más que darle las gracias a mucha gente, en estos 11 años que estuve en el club, a la institución que es Colo Colo, a los trabajadores”, partió comentando.

Sobre su salida tras salvar la categoría ante la Universidad de Concepción, Paredes reveló que “la alegría de salvar la categoría me duró menos de 12 horas porque al día siguiente me llama Aníbal (Mosa) y estando con él después del partido, dándonos un abrazo, me llama y ni siquiera me avisa”, aseveró.

“Les digo que estoy fuera de Santiago me llama Aníbal, y me dice que me estaba esperando en la oficina ‘se acaba de ir Julio (Barroso)‘ me comenta y le digo ‘Aníbal no estoy en Santiago‘, ‘bueno entonces te lo digo por teléfono, el directorio decidió no renovarle a 10 jugadores y entre ellos estás tu y te lo tengo que decir por esta vía'”, complementó sobre el momento.

Su respuesta fue tajante “le digo ‘Aníbal no se preocupe’, y a la vez me dice que el club está interesado en que yo fuese embajador. Le dije que no porque quería jugar hasta fin de año“, sostuvo el goleador histórico del fútbol chileno.

Respecto a la situación, el ariete fue duro con Mosa “me sorprendió, me dolió lo de Aníbal, porque creo que no fue la forma, no era la manera de decírmelo. Me hubiese quedado sin jugar minutos en Colo Colo, ustedes saben lo que siento por el club, incluso no había jugado mucho y nunca le hice ningún problema al cuerpo técnico, siempre apoyando al 100%”, aseveró.

“No sé quien me saca del club, Aníbal me dice que todo el directorio votó en contra, le dije que siempre tenía cinco votos y porqué ahora no, no lo entiendo. Es el pago de Chile, hay que pensar que ByN es una empresa y el Club Social está alineado con ellos, es una mala forma de despedir a los ídolos, no fue la forma adecuada”, complementó el delantero.

Al finalizar, aseguró que seguirá jugando lejos de Macul “voy a jugar este año, hay ofertas. De aquí al viernes habrá sorpresas, no puedo adelantar nada”, comentó, recordando que hace algunas semanas dijo que podría jugar en San Antonio Unido, club del cual es dueño.