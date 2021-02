¿Le abre la puerta? Gustavo Quinteros aseguró que deberá hablar con directiva alba por la salida de Julio Barroso

Uno de los triunfos más importantes en su historia consiguió Colo-Colo ante Universidad de Concepción, luego de derrotarlo por la cuenta mínima y sellar su permanencia en el Fútbol de Honor.

Durante la mañana del día jueves se terminó una reunión de directorio encabezada por Aníbal Mosa para poder ver quiénes seguirán en el cacique y quienes podrían llegar, además de los nombres que deberán abandonar la institución.

Uno de los que abandonó sorpresivamente el equipo fue Julio Barroso. El zaguero del cacique se había transformado en uno de los jugadores más importantes en la recta final. Dicha salida generó la “molestia” del entrenador Gustavo Quinteros.

Tanto así, que en conversación con ESPN aseguró que deberá charlar con la directiva par ver si es posible un eventual retorno. “Estuve de acuerdo con la renovación (del plantel), pero hoy me gustaría volver a hablar con el directorio, el presidente, que me escucha y estamos alineados porque hay una situación fundamental: está recuperándose Matías Zaldivia, que a lo mejor no va a poder jugar la Supercopa o iniciar el torneo. Julio Barroso tuvo una gran temporada, jugó los 90 minutos casi todos los partidos, no ocupa cupo, no es extranjero”.

Incluso aseguró que son amplias las chances de que pueda volver a Macul. “Podría haber una posibilidad de analizarlo en una reunión y ponernos de acuerdo, buscar la solución a ver si podemos tener a Julio y podamos estar cubiertos para iniciar la temporada con un plantel completo, con dos jugadores por puestos. Hay que jugar para clasificar a un torneo internacional. Hay que formar un plantel competitivo, tener los jugadores necesarios y desde la planificación, lograr ese objetivo”.