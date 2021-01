Gerente general de Unión sobre Cristián Palacios: “Hoy es jugador libre, ya no juega más en este campeonato”

Tras las palabras del representante y del propio jugador, este miércoles el gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, aclaró la situación del delantero hispano, Cristián Palacios.

El ariete, comentó en ADN Deportes hace unos días que era jugador libre y que desea seguir en la comuna de Independencia. Sin embargo una serie de declaraciones cruzadas hizo que el dirigente “hispano” saliera a aclarar la situación del delantero.

En conversación con ADN Deportes, Baquedano comentó que “nosotros tratamos de que los jugadores que vienen a Unión les hacemos contrato por temporada completa. Cuando conversamos con Cristian él nos pidió que fuera hasta el 31 de diciembre, aceptamos porque había sido difícil traer al jugador”, partió diciendo.

Cuando se acercaba el fin del vínculo, Baquedano aseveró que “hablé con el gerente del Puebla de México (dueños del pase) para que terminara la temporada acá, me dijo que deseaban que nosotros ejerciéramos la opción de contra que era de US$ 1,5 millones por el 100%. La verdad es que fue muy difícil el problema, debo reconocer que el representante hizo las gestiones para convencer a los mexicanos, pero no resultó“, dijo.

“El 31 de diciembre conseguimos que el jugador siguiera hasta el 15 de enero para tenerlo ante Palestino y la UC. Cuando le hacemos por escrito la oferta al club mexicano, para extender aún más el plazo, nos dicen que no les interesaba dejar al jugador por más tiempo acá”, complementó Baquedano.

Sobre el futuro de Palacios, Baquedano adelantó que “hoy es jugador libre, ya no juega más por Unión en este campeonato porque no nos extendieron el pase del jugador. Él está desgarrado y la posibilidad de que juegue por el torneo es nula, él podría jugar las últimas dos fechas del campeonato, pero no será posible porque desde México no lo aceptaron”, sostuvo Baquedano.

Adelantó que “sigue vinculado emocional y físicamente a Unión. Mañana (jueves) conversaré con él y aclararemos los hechos. Nosotros hicimos todas las gestiones para que se quedara, pero lamentablemente su representante no aceptó”, dijo.

Al finalizar, Baquedano cerró con que “les dimos todas las posibilidades para que lo dejaran en Chile al jugador, ya no podrá volver al Puebla porque es libre”, cerró.