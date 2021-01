Cristián Palacios: Soy jugador libre, pero me gustaría seguir en Unión Española

Cristián Palacios, goleador uruguayo se lesionó hace un par de semanas y quedó en condición libre tras la “no-extensión” de préstamo por parte de Unión Española.

El charrúa conversó con ADN Deportes y aseguró que sigue yendo a recuperarse donde los hispanos, pero que se siente dolido por cómo se dio la negociación. “Estoy yendo a Unión Española para hacer la recuperación, pero viendo con mi representante las negociaciones. Ellos están hablando con la Unión y ahora estoy apoyando a mis compañeros. Me sentí un poco dolido de la situación, rescindí contrato con Puebla para quedarme en Unión. Me dejó un poco triste la situación en la que se dio, no esperaba tener esta lesión. Es un desgarro que son pocos días de recuperación. Para eso se tendría que negociar para llegar a un acuerdo”.

De paso, aseguró que su representante es el único que ha conversado con los directivos hispanos. “No he hablado con ellos, mi representante se ha comunicado con ellos. En realidad soy jugador libre, no tengo equipo. Rescindí en México. Estaba todo listo con Unión Española y me llegó estar sorpresa sobre el final”.

Sobre la lucha del torneo nacional, recalcó que la pelea se mantendrá hasta el final entre los que están en los primeros puestos. “Va a estar parejo entre los tres. Pero hay mucha diferencia con Católica. El torneo se definirá entre los tres eso sí. Así como vienen las últimas fechas en que hemos enredado puntos, estará parejo el torneo hasta el final”.

Por su continuidad en el torneo nacional, confesó que le gustaría permanecer en la tienda hispana. “Me gustaría quedarme en Unión, yo ya hice todo lo que tenía que hacer para quedarme acá”.