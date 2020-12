Gualberto Jara se lanzó contra Colo-Colo tras ser despedido: “Me enteré por la prensa”

Gualberto Jara, técnico paraguayo que estuvo al mando de Colo-Colo durante gran parte del año tras la salida de Mario Salas conversó sobre su salida del club tras ser despedido.

Luego de un nefasto rendimiento al mando del primer equipo, el entrenador habló con Radio Futuro y señaló que no se sintió traicionado por la dirigencia, pero si defraudado, ya que fue algo inesperado por la forma en la que se llevó a cabo, agregando que fue “un momento difícil para el club, tomé un fierro caliente, empezamos con mucho entusiasmo, con mucha ilusión hasta que llegamos al parón (por el coronavirus) en las que se producen varias situaciones negativas, conflictos, que nos llevan a iniciar mal el reinicio del Campeonato Nacional”.

El exestratega albo señaló que se le había prometido mantenerse a cargo de las inferiores del club, en la que aprovechó ese periodo para realizarse dicha intervención y en su reposo, fue informado del despido. Asimismo, explicó que Harold Mayne-Nicholls fue el encargado de informarle la situación, recién el día 23 de diciembre. “Es la sorpresa, la tristeza de haber sobrellevado por mucho tiempo situaciones difíciles, porque me tocó vivir lo peor de Colo Colo y terminar de esa forma no es lo que uno espera”, añadió.

Junto con eso, Jara confesó que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicaciones antes que la dirigencia. A eso, le agregó que recibió la promesa de varias personas del club, como Marcelo Espina y el propio Mayne-Nicholls. “Incluso me dicen que con tranquilidad me tome un par de semanas para que me desenchufe un poco por todo lo que pasamos esas semanas para luego volver. Volvimos a entrenar dos o tres semanas, para luego someterme a esta operación y luego me entero por la prensa”.

Asimismo, al analizar su rendimiento al mando del “cacique”, cree que el receso por el Covid-19, más el conflicto laboral ocurrido con el plantel, no fue tratado de la mejor manera por la dirigencia, siendo la principal influencia para el bajo rendimiento. “Pasamos a tener problemas de relación entre jugadores y directorio. Ahí se produce un corte muy violento, muy áspero y que nunca más se volvió a recuperar. No podíamos planificar, no podíamos tener un relacionamiento con los jugadores para controlar, desarrollar una preparación a distancia”.

Por último, el ex entrenador de Colo-Colo frente a la opción del descenso se mostró convencido en que salvará la categoría por la jerarquía y compromiso que mantiene el equipo.