Harold Mayne-Nicholls por el mal momento que atraviesa Colo-Colo: “No se acaba el mundo si toca descender”

Una pésima temporada ha registrado Colo-Colo durante el año 2020, siendo el colista absoluto del torneo, y un serio candidato a descender por primera vez en su historia.

Hinchas y fanáticos de los “Albos” han culpado a la dirigencia por el mal momento que atraviesan y su gestión durante los últimos años.

Precisamente fue el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, quien respondió a los cuestionamientos afirmando que no se acababa el mundo si Colo-Colo desciende a Primera B. “No se acaba el mundo si toca descender. No habrá problemas en la Moneda, el país tiene problemas más importantes”, afirmó en DirecTV.

“No tenemos un plan de contingencia si descendemos, nosotros no pensamos eso. Estamos con seguridad de que no sucederá, que nos mantendremos en Primera División”, aseguró.

Además confirmó un bono de $300 millones a los jugadores para que el club no baje de categoría. “Para mantener la categoría hay que ganar y nosotros daremos un bono a los jugadores para eso, se ha hecho siempre en la historia. Lo cierto, es que si alguna vez nos toca jugar en otra división, nos trae serios problemas financieros”, detalló.

Finalmente, tuvo palabras para la salida de Marcelo Espina, donde aseveró que no se lo esperaba y que “incluso había hablado con él ese mismo día, fue algo muy inesperado. Los tiempos no fueron adecuados”.