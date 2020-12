Presidente de la UC por empate frente a Audax: “A pura garra frente a un arbitraje que dejó demasiado que desear”

Los ánimos quedaron caldeados en La Florida. Audax Italiano y Universidad Católica empataron 2-2 en un polémico arbitraje de Ángelo Hermosilla, resultado que no dejó contento a ninguno de los dos equipos.

Tras el encuentro, las reacciones no se hicieron esperar en ambos lados, pero particularmente en la Universidad Católica, donde ellas fueron lideradas por el presidente de Cruzados, Juan Tagle.

“Vamos la UC, a pura garra frente a un arbitraje que dejó demasiado que desear. No se entiende que no revisen siquiera ese penal claro a Puch. Seguimos en la punta. A seguir mejorando no más“, esgrimió el mandamás de la UC.

Las palabras de Tagle se suman a lo expuesto por Luciano Aued tras el partido: “da bronca porque en otros partidos van muchas veces al VAR y hoy no fue nunca. Es preferible que dirijan desde arriba y que acá en cancha no haya nadie, no sé con que criterio dirigen“, esgrimió.