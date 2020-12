Luciano Aued tras el empate ante Audax: “Nos estaban perjudicando a los dos, el arbitraje fue muy malo”

Los ánimos quedaron caldeados en La Florida. Audax Italiano y Universidad Católica empataron 2-2 en un polémico arbitraje de Ángelo Hermosilla, resultado que no dejó contento a ninguno de los dos equipos.

Tras el encuentro, Luciano Aued conversó con el CDF y comentó que “evidentemente quieren desenfocarnos, sacarnos del eje. Hoy en el partido nos estaban perjudicando a los dos, por lo que el arbitraje fue muy malo“, partió diciendo.

Respecto al arbitraje, Aued aseveró que: “da bronca porque en otros partidos van muchas veces al VAR y hoy no fue nunca. Es preferible que dirijan desde arriba y que acá en cancha no haya nadie, no sé con que criterio dirigen“, dijo el volante.

Sobre el partido, sostuvo que: “Audax es un rival muy difícil, muy duro, nos hicieron combativo el partido. Por momentos fuimos claros, por otros nos costó. En líneas generales hicimos un buen partido“, cerró el mediocampista.