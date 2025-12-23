Violencia en Coquimbo: Mujer sorprendida robando vuelve con hombres armados y balean a guardia de supermercado

Momentos de terror vivieron los clientes y trabajadores del supermercado Santa Isabel, ubicado en calle Pinto, en pleno centro de la comuna de Coquimbo. Una violenta situación se desató la tarde de este martes cuando desconocidos percutaron disparos al interior del recinto, dejando como saldo a un guardia de seguridad herido.

Según los antecedentes preliminares, el incidente se originó cuando una mujer fue sorprendida sustrayendo diversas especies desde el local comercial. Al ser confrontada por el personal de seguridad, la sospechosa reaccionó con amenazas y agresiones, protagonizando un forcejeo que le permitió darse a la fuga inicialmente.

El retorno y el ataque

Sin embargo, la situación no terminó allí. Minutos más tarde, la mujer regresó al supermercado acompañada por otros dos hombres. Fue en ese instante cuando uno de los sujetos extrajo un arma de fuego y disparó directamente contra uno de los guardias del lugar, hiriéndolo en uno de sus brazos.

El hecho provocó pánico entre la gran cantidad de clientes que se encontraban realizando sus compras en ese momento, lo que obligó a la administración a activar los protocolos de emergencia y cerrar las puertas del establecimiento para resguardar a las personas.

Estado de salud y detenidos

El trabajador herido fue trasladado de inmediato a un recinto de salud, donde se confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital pese a la lesión por impacto balístico.

En cuanto a los responsables, Carabineros informó que se logró la detención de la pareja de la mujer involucrada, quien pasará a control por el delito de hurto, mientras continúan las diligencias para esclarecer la participación del resto de la banda y del autor material de los disparos.