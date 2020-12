¡Gigante! Christiane Endler quedó en la terna final de los premios The Best como mejor arquera del 2020

Durante este viernes la FIFA dio a conocer a los finalistas de los premios The Best, y donde Christiane Endler aparece en la terna como mejor arquera femenina de la FIFA durante el 2020.

La portera nacional ha tenido un excelente temporada, llegando hasta la final de la Copa Femenina de Francia con el Paris Saint Germain, donde cayó ante el Olympique Lyon, mientras que en Champions League avanzó hasta las semifinales, quedando fuera nuevamente ante el Lyon.

Las otras dos candidatas que componen la terna en esta categoría son la norteamericana Alyssa Naeher, del Chicago Red Stars, y la francesa Sarah Bouhaddi, del Olympique Lyon.

Esta nominación se suma al reciente reconocimiento del medio The Guardian, quien la eligió como la mejor arquera del año, además de ser candidata al once ideal de la UEFA y al equipo del año de la FIFPro.

📢 The finalists for The Best FIFA Women’s Goalkeeper 2020 are 🥁

🇫🇷 @BouhaddiSarah

🇨🇱 @TIANEendler

🇺🇸 @AlyssaNaeher#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/zF6fT3VmA5

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 11, 2020