Sigue sumando nominaciones: Christiane Endler es candidata para la oncena ideal de FIFPro

El sindicato mundial de futbolistas, FIFpro, dio a conocer a las 55 nominadas para conformar la oncena ideal de este 2020.

Entre las candidatas a mejor portera está la chilena Christiane Endler, la cual ha destacado por su rendimiento tanto en La Roja como en su club, el París Saint Germain, donde ha sido una de las responsables de que el equipo francés esté peleando en la parte alta de la tabla de su liga.

En esta oportunidad, la nacional competirá contra Sarah Bouhaddi (Olympique de Lyon), Laura Benkarth (Bayern Munich) y Sari van Veenendaal (PSV), quien se quedó con este premio en 2019.

Endler también fue nominada a los premios The Best como mejor arquera del año, y es parte de las 50 candidatas que formarán el equipo ideal de la UEFA en 2020.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨@FIFPRO together with @FIFAcom proudly presents the 55 players with most votes for the 2020 FIFA FIFPRO Women's World 11, selected by their fellow professional footballers.

Here's all you need to know 👇https://t.co/bScWwnWATa #FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/2BdVm41YEy

— FIFPRO (@FIFPro) December 10, 2020