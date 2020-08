“Que lindo es el fútbol”: Christiane Endler publicó emotiva reflexión tras perder la Copa Femenina de Francia

Durante esta jornada se disputó la final de la Copa Femenina de Francia, en donde el Olympique Lyon se quedó con el trofeo tras vencer en los lanzamientos penales al PSG de Christiane Endler.

La arquera nacional vivió un partido de dulce y agraz, puesto que detuvo uno de los penales, pero minutos más tarde falló su lanzamiento al mandarlo al poste, lo que le dio la copa al Lyon.

Posterior el encuentro, Endler subió una publicación a sus redes sociales dando vuelta la página y asegurando que seguirá trabajando “duro como siempre”. “Que lindo es el fútbol, miles de emociones en un mismo partido, pasas de la euforia a la desolación de un segundo a otro. Si me preguntan porque juego fútbol es por eso, por vivir momentos como este, nada me mueve así, jugando me siento viva“, señaló.

“Volvería a patear mil veces más ese penal y me duele haberlo perdido, pero espero con ansias la revancha y lo mejor de todo es que sé que luego va a llegar, porque el fútbol siempre te las da! Se gana, se pierde, pero siempre se aprende! A seguir trabajando duro como siempre”, sentenció Endler.