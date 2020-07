“Deportes con Historia”: un repaso por los presidentes históricos de la ANFP, a días de una nueva votación

En medio de una intensa actualidad futbolística. que incluye el bullado live de Instagram de Arturo Vidal (“está de vacaciones y puede hacer lo que quiera, pero hay una compulsión de exponerse. La mezcla alcohol y teléfono no es buena. Justo ahora que está la posibilidad de ser un jugador transferible para el Barcelona a ser uno de los más importantes”), la confirmación del acuerdo del Inter y el United por Alexis Sánchez (“ya habría acuerdo para que se quede un año más en el Inter. Es por lejos el mejor jugador en el último tiempo. Desde el Arsenal no lo veíamos jugar como ahora”) y la llegada de Daniella Chávez como principal accionista de Rancagua Sur (“propietaria en Chile yo diría que no hay ninguna. En Europa hay casos históricos. Natalie Portman dijo que una de sus motivaciones para invertir en un nuevo equipo de fútbol femenino en Los Angeles, es que leyó un informe que decía que la difusión del deporte femenino en medios de comunicación, frente al masculino, era de un 4%); comenzó una nueva columna de “Deportes con Historia”, en Ciudadano ADN, referida al tema de la semana: la inminente elección del próximo presidente de la ANFP.

El próximo jueves, y de forma remota, se llevará a cabo la votación entre Pablo Milad y Lorenzo Antillo. Cristián Arcos contó detalles sabrosos al respecto, como los nombres del grupo de whatsapp de los partidarios de cada candidatura: el de Antillo lleva por nombre “El futuro del fútbol”, y el de Milas “ANFP Presente y Futuro”.

A lo largo de su historia, recordó el columnista, la ANFP ha sido dirigida por un sinnúmero de personajes, entre los que se cuentan empresarios, uniformados, empresarios de microbuses, periodistas y doctores. “Hemos tenido de todo”. Originalmente llamada Asociación Central de Fútbol, su denominación cambia en los años 80 bajo la presidencia de Miguel Nasur, entonces presidente de Palestino y luego a cargo de varios otros equipos.

Arcos hizo un repaso por sus presidentes más emblemáticos. En los años 60, Juan Goñi, de quien “siempre se habla como ejemplo de probidad”. Poco antes, Eugenio Velasco, abogado, embajador y padre del excandidato presidencial Andrés Velasco.

Otro nombre histórico es Eduardo Gordon, general de Carabineros que gana unas elecciones “comprenderán, el año 1975, más arreglada que mesa de cumpleaños”. Según Gordon, venía a hacer un “cambio revolucionario en el fútbol”, pero uno de los puntos más recordados de su gestión tuvo que ver con la venta de Mario Soto, jugador de Unión Española, a Cruzeiro: una norma de Gordon estableció que los jugadores no podían ir a jugar fuera de Chile si estaban en los planes del entrenador de la Selección, por lo que después de que hasta le hicieran despedidas, Soto se cayó. “Era un negocio muy importante. Significó que, entre otros, Caszely no viniera a jugar a la Selección, porque si estabas afuera tampoco podías”. Sin embargo, naturalmente hubo excepciones: Elías Figueroa, quien se viene a Palestino para cumplir con esa norma y participar en las clasificatorias del Mundial de 1978.

Pero “la gran mancha” de Gordon fue el escándalo de los Sudamericanos de Paysandú 1979, donde 20 de los 23 jugadores de la Sub 20 estaban pasados en la edad. Su participación en el evento fue poco auspiciosa, y al regreso varios jugadores se fueron presos por haber viajado con pasaportes adulterados, entre ellos futuras grandes figuras del fútbol como Roberto Rojas, Juan Carlos Letelier, Fernando Astengo, Raúl Ormeño y Mariano Puyol.

Durante la presidencia de Gordon también surge Cobreloa, originalmente llamado Deportes El Loa, y “el mito dice que Pinochet le cambió el nombre”. Arcos reflexionó sobre cómo “en los gobiernos autoritarios ha sido utilizado el fútbol porque mueve masas y es transversal”.

Inolvidables y variopintos

Otros presidentes históricos de la ANFP son Ambrosio Rodriguez -Contralor General de la República-, Antonio Labán -dirigente de Colo Colo-, Nicolás Abumohor, Ricardo Abumohor, Rolando Molina, Mario Mosquera -abogado de Derechos Humanos y profesor-, y el inolvidable Reinaldo Sánchez, “Don Choco”, empresario de microbuses en Valparaíso. “Más allá de todas las críticas, los clubes se hicieron millonarios con él. Ganaron más plata de la que nunca ganaron en su historia”, recordó Arcos sobre Sánchez, en cuya gestión se creó el Canal del Fútbol, entre otras iniciativas claves. “Muchas de las críticas eran prejuicios, se le miraba con cierto desprecio por su origen”.

Algunos años antes estuvo el doctor Sergio Stoppel, director del Hospital de Antofagasta, a quien le tocó enfrentar el Maracanazo que acabó con la carrera de Roberto “Cóndor” Rojas, “y hasta ahí nomás duró la historia”.

Según recordó el tenor escritor, Stoppel habría señalado: “Yo no tuve nada que ver con el Maracanazo, pero yo soy el presidente así que la responsabilidad es mía”. Y lo castigaron.

No hay recuento posible de presidentes de la ANFP sin volver a la figura de Sergio Jadue, quien rigió al fútbol chileno entre 2011 y 2015, en una gestión de ribetes inverosímiles, que terminó retratándose en la serie “El Presidente”, de Amazon Prime Video.

El día que Jadue le gana las elecciones por sobre Ernesto Corona, y en su primera conferencia de prensa, irrumpió un hincha al salón plenario emplazándolo duramente por la salida de Bielsa, y siendo tratado de “payaso” por miembros del Colegio de Presidentes, en un memorable audio revisado por la columna.

“Uno podía tener críticas, pero nadie se esperaba la avalancha y el nivel de desastre que ocurrió después”, consideró Arcos sobre la llegada de un dirigente más bien irrelevante en la época, cuyo camino se despejó gracias a que “si tú tenías vínculo comercial con tus equipos no podías ser presidente, y eso dejaba fuera a casi todos”.

Este jueves a las 11:00 horas comienza el Consejo de Votación que definirá al sucesor de todos estos nombres. Una elección que no se augura fácil. “En la última hubo 4 vueltas porque no se lograba el quórum”, recordó Arcos. Mientras Pablo Milad ya fue candidato, Lorenzo Antillo, con solo 38 años, se candidatea desde su plataforma de presidente de Audax Italiano.

De aquí al jueves, cualquier cosa puede pasar. “Hemos visto cantidad de vueltas de carnero en la ANFP, ni siquiera Tomás González se dio vueltas tan expresivas”. Una de ellas fue recordada por Arcos: cuando el presidente de Lota, Bernardo Ulloa, cambió a última hora su voto para favorecer a Reinaldo Sánchez, y la prensa lo inquirió al respecto, su respuesta fue inequívoca: “muchachos, negocios son negocios”.