Emergencia en Estación Central: incendio consume locales comerciales y viviendas colindantes al Persa Estación

A esta hora, voluntarios de Bomberos combaten un voraz incendio que afecta a locales comerciales y viviendas en la comuna de Estación Central.

En detalle, el siniestro se concentra en las estructuras ubicadas entre San Francisco de Borja y Av. 5 de Abril, zona colindante al Persa Estación.

Son varios los carros de Bomberos que combaten las llamas para evitar que estas se sigan propagando.