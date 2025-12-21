VIDEO. Emergencia en Estación Central: incendio consume locales comerciales y viviendas colindantes al Persa Estación
Personal de Bomberos trabaja en la zona.
A esta hora, voluntarios de Bomberos combaten un voraz incendio que afecta a locales comerciales y viviendas en la comuna de Estación Central.
En detalle, el siniestro se concentra en las estructuras ubicadas entre San Francisco de Borja y Av. 5 de Abril, zona colindante al Persa Estación.
Son varios los carros de Bomberos que combaten las llamas para evitar que estas se sigan propagando.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.