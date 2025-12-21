“Fantasma” Figueroa confiesa que quiere volver a Santiago y explica por qué no lo contratan los clubes chilenos / Leonardo Rubilar

Tras concluir su ciclo en la selección de Nicaragua, donde estuvo cuatro años, Marco Antonio Figueroa quedó libre y ahora busca un nuevo desafío en su carrera como entrenador.

En una reciente entrevista, el “Fantasma” abordó su situación actual y reveló que ya rechazó dos ofrecimientos. “He desechado dos posibilidades de dirigir, porque creo que por lo hecho en estos cuatro años en Nicaragua tengo un poquito más de prestigio que antes, por haber hecho un gran trabajo en Nicaragua, entonces estoy esperando un proyecto”, señaló en conversación con Bolavip.

“Yo no me muevo tanto por la cantidad de dinero, sino por los proyectos. Si un proyecto es bueno, yo siempre voy a estar cerca porque me gusta ayudar, sobre todo a la gente joven”, aseguró el técnico chileno.

“Me hubiese encantado llegar a Santiago nuevamente”

Sobre la opción de volver a dirigir en Chile, Marco Antonio Figueroa comentó: “Mi nombre está ahí, pero no se concreta nada. A mí la verdad, y se lo dije abiertamente un día a un amigo, me hubiese encantado llegar a Santiago nuevamente para estar más cerca de mi madre, más cerca de mi hija, mi nieta”.

En la misma línea, el técnico explicó por qué no lo contratan los clubes chilenos. “Las condiciones u oportunidades no se dan. Primero, porque ya sabemos todo lo que está pasando en el fútbol chileno con los dueños extranjeros, empresarios, y todo lo que mueve y todo lo mal hecho. Eso se ha reflejado el mal pasar que tiene nuestro fútbol”, sostuvo.

“Hay que seguir buscando, seguir esperando a que se abra la puerta de un buen proyecto para seguir haciendo lo que me gusta, que es tratar de darle vida a los equipos”, concluyó el entrenador de 63 años.

A lo largo de su carrera como DT, el “Fantasma” ha dirigido siete equipos nacionales: Universidad Católica, O’Higgins, Everton, Unión San Felipe, Universidad de Chile, San Marcos y Cobreloa. Su última experiencia en el fútbol chileno fue en 2020, con el cuadro de Calama.