Confirman muerte de actor de “It: Capítulo Dos” y “The Wire”: policía investiga posible suicidio

El actor estadounidense James Ransone, conocido por su participación en It: Capítulo Dos y por su recordado papel en la serie The Wire, falleció a los 46 años.

La información fue confirmada este viernes y actualmente es investigada por la policía de Los Ángeles como un posible suicidio, según el medio estadounidense TMZ.

El informe forense preliminar indica que la causa de muerte correspondería a un ahorcamiento, mientras que las autoridades descartaron, por ahora, la intervención de terceros.

Ransone alcanzó notoriedad internacional gracias a su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire, un rol que lo posicionó como uno de los personajes más memorables de la serie pese a su breve aparición.

En cine, también destacó en producciones como Tangerine y en la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King It: Capítulo Dos.

A lo largo de su carrera, el actor participó en diversas series de televisión, entre ellas CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice y The Black Phone, consolidando una trayectoria marcada por personajes complejos e intensos.

En 2021, Ransone reveló públicamente que fue víctima de abuso durante su adolescencia por parte de un profesor, denuncia que llegó a tribunales, aunque no prosperó por falta de pruebas.

La investigación sobre su muerte continúa en desarrollo, mientras la noticia ha generado impacto y reacciones en la industria audiovisual.