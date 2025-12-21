Chile suma nueva conexión aérea internacional: vuelos se realizarán tres veces por semana

Chile incorporará una nueva conexión aérea internacional de cara a la temporada de verano 2026.

Se trata de la ruta directa Santiago–Montreal, que será operada por Air Canada y permitirá reforzar la conectividad entre el país y Norteamérica.

Según se informó, los vuelos se realizarán tres veces por semana y serán operados con aeronaves Boeing 787 Dreamliner.

El gerente general de Aeropuerto Santiago, Nicolás Claude, destacó que esta incorporación refleja el interés de las aerolíneas por seguir expandiendo su presencia en el país:

“Este nuevo destino da cuenta del dinamismo del aeropuerto y del atractivo de Chile como punto de conexión aérea”, señaló.

Con esta nueva ruta, Air Canada alcanzará su mayor nivel de operaciones en Chile, con un total de ocho vuelos semanales entre ambos países.