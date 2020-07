Daniella Chávez y su llegada a Rancagua Sur: “Les enseñaré a los equipos como se hace marketing”

Sorpresa causó durante los últimos días la irrupción con fuerza en el fútbol de Daniella Chávez. La empresaria nacional, reconocida hincha de O’Higgins, se transformó en la principal accionista de Rancagua Sur, club de la Tercera A de nuestro país.

En conversación con Las Ultimas Noticias, la modelo aseguró que su figura puede causar molestias entre los hinchas de “capo de provincia”: “Sé que mi llegada al fútbol puede causar algunos anticuerpos en la gente. Especialmente en O’Higgins, pero les voy a demostrar con trabajo que puedo aportar. Tengo fe que haremos buenas cosas”,

“Seré la que haga el aporte económico, traeré los auspicios, contrataré entrenador y jugadores. Tendré que ver con todo un poco. El dinero saldrá de mi bolsillo y veremos si algún empresario quiere sumarse al proyecto“, complementó Chávez su aventura en Rancagua Sur.

Es más, se puso objetivos al mismo nivel de Arturo Vidal “Si lo consiguió con (Andrónico) Luksic para Rodelindo Román, por qué yo no? De hecho, me imagino ganándole al Rodelindo, que está en la misma categoría. Me imagino también ese clásico con O’Higgins“, comentó.

Al finalizar, dejó planteado el desafío “esto será gigantesco. Les enseñaré a los equipos como se hace marketing“, sentenció.