Mon Laferte estrena cover “andino” de Nothing Else Matters de Metallica

Mon Laferte lanzó este viernes su cover que forma parte el disco de tributo a Black Album de Metallica, Blacklist.

La cantante fue una de las decenas de artistas que aceptó el desafío de participar con su versión de alguna de las canciones del álbum.

En el caso de Mon Laferte, la cantante chilena radicada en México asumió interpretar “Nothing Else Matters”, una de las canciones más famosas de la agrupación.

La artista se unió al proyecto con un sonido andino de la popular canción, la que interpretó totalmente en castellano.

Hay que señalar que este disco fue elaborado con reversiones de 50 artistas de diferentes géneros y generaciones, en conmemoración de las tres décadas cumplidas del disco de Metallica.

Además del cover de Mon Laferte a Metallica, artistas como Miley Cyrus, Elton John, J Balvin, Phoebe Bridgers, Dave Gahan, Cage The Elephant, Idles, St. Vicent, Weezer y Mac Demarco, forman parte de esta reedición de Black Album.

En tanto, las ganancias obtenidas por esta reedición serán donadas a la Fundación All Within My Hands y más de 50 organizaciones benéficas que fueron seleccionadas por los artistas que participan en el álbum.

Revisa aquí la canción: