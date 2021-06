Estos son los memes que dejó el anuncio del tributo de Mon Laferte y otros artistas a Metallica

Este martes una noticia del espectáculo mundial nos tomó a todos por sorpresa: el anuncio de que Mon Laferte será parte de un tributo al disco “Black Album” de Metallica, en donde participarán artistas internacionales de distintos géneros como Elton John, Miley Cyrus, Weezer, Dave Gahan de Depeche Mode, J Balvin, St. Vincent, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Weezer, Mac DeMarco, Cage the Elephant, Kamasi Washington, Portugal. The Man, IDLES, Rodrigo y Gabriela, y Moses Sumney, entre otros.

Sin duda que es un excelente anuncio para la música nacional y para la artista viñamarina Mon Laferte, quien, de hecho, ya tiene una historia con el género musical de Metallica: el metal.

Antes de alcanzar la fama mundial, Mon Laferte solía ser la cantante principal de la banda metalera Mystica Girls, en donde solía interpretar distorsionados singles como The Gates of Hell.

Según consignó la Radio Futuro, en 2018 Mon Laferte conversó con la edición argentina de la reconocida revista musical Rolling Stone acerca de su relación con el género musical popularizado por bandas como Metallica.

“Me gusta mucho esa música, la sigo escuchando, soy metalera de corazón también y está bien seguir siéndolo. Decidí ahora cantar esta música – haciendo referencia a su actual proyecto como Mon Laferte -, pero es mi personaje el que canta. La que escucha música es la misma”, aseguró la reconocida cantante nacional.

En fin, el punto es Mon Laferte ciertamente es una reconocida fanática del metal y probablemente también de Metallica, a pesar de lo que dicen muchos de los comentarios y memes que dejó la noticia del homenaje que la viñamarina le realizará a la canción “Nothing Else Matters” de la banda estadounidense.

Te dejamos con los memes que dejó el anuncio del homenaje de Mon Laferte a Metallica:

– Es el mismo álbum "Black Álbum" de metallica. – Sí, pero de duetos con Ha-Ash, J Balvin, Mon Laferte, Jose Madero y Miley Cirus pic.twitter.com/IInfYN6jcN — Diego (@Nio79250849) June 22, 2021

Yo cuando veo a los "artistas" como mon laferte y j balvin que fueron invitados al album de covers de metallica pic.twitter.com/qeglNIwvTF — 🇨🇱 Don Mario 🇨🇱 (@Wuena_Don_Mario) June 22, 2021

Yo conocí la banda metal que tenía @monlaferte, por lo demás era brutalmente wena, para mis oídos al menos. Así que te puedo d cir que un tributo a Metallica le saldría la raja — 🙋🏻‍♂️Alexis🍺 #CHAOPIÑERACTM (@xoripanconpebre) June 22, 2021

-Me imagino lo que Cliff Burton diría.

-¡James, quiero que J Balvin y Mon Laferte graben el "Black Álbum"!

-¡Ya vas! #Metallica pic.twitter.com/1xSHb37IOH — Maximiliano Barraza (@_maxbarraza) June 22, 2021

A Mon Laferte la invitaron a ser parte de un tributo mundial a Matallica. A Alberto Plaza no lo invitan ni a hacerle tributo a la Tigresa de Oriente pic.twitter.com/ILy4aklH9j — Roberto del Campo Valdés (@DelCampoValdes) June 22, 2021

Ya los metaleros en su infinita fragilidad están llorando porque Mon Laferte participará de un disco en tributo a Metallica?? — Jotha Fonk (@JothaFonknario) June 22, 2021

Aquí leyendo a los metaleros Metallicos por lo de Monlaferte, J Balvin y Miley saurio pic.twitter.com/xHkTGeqmOi — Gustavo Lepin (@gustavolepin) June 22, 2021

Mon Laferte, J. Balvin la loquita de Miley Cyrus. 😬 pic.twitter.com/TeKIqaDLZa — Roberto Bañuelos E. (@Roberto_BE5511) June 22, 2021