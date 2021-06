Mon Laferte participará en disco tributo a Metallica junto a Elton John y otros artistas

La cantante nacional Mon Laferte no para de ascender con carrera. Recientemente se anunció que la artista será parte de un disco tributo al disco “Black Album” del grupo estadounidense Metallica, en donde realizará su propia versión en español de “Nothing Else Matters”.

Mon Laferte participará del tributo a Metallica junto a otros grandes artistas de talla internacional, como Elton John, Miley Cyrus, Weezer, Dave Gahan de Depeche Mode, J Balvin, St. Vincent, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Weezer, Mac DeMarco, Cage the Elephant, Kamasi Washington, Portugal. The Man, IDLES, Rodrigo y Gabriela, y Moses Sumney, entre otros artistas, quienes harán versiones de sus canciones preferidas del mítico LP.

El disco tributo al “Black Album” de Metallica, en el cual participará Mon Laferte, se llamará “The Metallica Blacklist” y saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre. Este trabajo tendrá a su vez un carácter benéfico, pues las regalías serán donadas a All Within My Hands Foundation, fundación perteneciente a la banda. Además, parte del dinero también irá a 50 organizaciones elegidas por los propios artistas convocados.

Por si fuera poco, los fanáticos de Metallica también serán sorprendidos con otro lanzamiento: la remasterización del Black Album, en un LP de 180 gramos; un CD estándar; otra edición con 3 CDs; el ya usual formato digital; y la guinda de la torta: un boxset que contendrá 2 LPs de 180 grs, un disco con imágenes, 3 LPs en directo y 14 CDs con pre-mezclas, maquetas, entrevistas y shows en directo.

El primer single de adelanto del tributo a Metallica fue justamente una reversión de Nothing Else Matters firmada por Miley Cyrus, en colaboración con Watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith.

