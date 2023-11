Devastada: Cony se descompensó tras polémica dinámica de Diana Bolocco en Gran Hermano

Al principio, fue por lejos una de las más entusiastas con la visita de Diana Bolocco a la casa de Gran Hermano. Pero después, Cony Capelli apareció en una rarísima situación, que de inmediato encendió las alarmas.

Todo partió el lunes en la tarde, minuto donde la animadora nuevamente visitó el encierro de CHV, esta vez, con la intención de quedarse.

Una noticia que alegró a la bailarina y a los participantes de la casa, que de inmediato empezaron a compartir con la figura y hacerla parte de su vida en el lugar.

De hecho, a la favorita del cibermundo se le vio de lo más contenta, incluyendo a la hermana de Cecilia Bolocco hasta en la compra del supermercado, para que disfrutara de toda la experiencia.

Cony y la visita de Diana Bolocco a Gran Hermano

Sin embargo, con el correr de las horas, la situación cambió. Y Cony habría sufrido un complejo momento tras una dinámica de la conductora.

Una situación donde Diana nuevamente habría sacado a colación la pelea de la joven con Pincoya, donde pidió su expulsión de la casa.

Uno de los momentos más controversiales del reality, que distanció para siempre la amistad entre ambas, y que Bolocco nuevamente abordó, lo que habría causado un colapso en la participante.

De hecho, apenas partieron el estelar en vivo, Julio César paró la transmisión para espiar la casa, y señaló que Cony y Pincoya habían tenido una conversación reveladora.

Entonces, las cámaras mostraron a la concursante llorosa y complicada, mientras Pincoya, Viviana y Scarlette intentaban consolarla y llevarla a la cocina, donde preparaban una rica comida. “No puedo, vayan nomás. Tengo jaqueca, estoy pa la cagá”, lanzó.

Luego, la chilota le dijo que por qué no tomaba algo para sentirse mejor. “Ya tomé ya… el clotiazepam, hace como una hora. Entonces todavía me siento muy alterá… voy a tener que tomar más. La Diana me va a preguntar algo y yo voy a cagar”, expresó.

Tras esto, la llevaron a acostarse. Pero antes de eso, Pincoya le dijo que no quería que llorara más y que hicieran un pacto para no hablar más del tema. “Nunca más hablemos… porque tú lloras, yo lloro. Lloramos las dos”, señaló.

Un colapso emocional que molestó al público. Sobre todo porque Cony luego manifestó que “me da pena que es lo más terrible que te ha pasado aquí adentro”.

Así estuvo hoy cony toda la mañana hasta que llegó Diana, a preguntarle una vez más sobre el tema de Pincoya que pasó hace dos meses, cuando Michael ya se lo había preguntado hace unos días atrás. Lo único que hizo con su visita fue desestabilizarla. #GranConstanza @chilevision pic.twitter.com/7XxuknRaOh — TEAM CONY 🩰✨ (@svmxcl) November 21, 2023

Canal de mierda, miren como dejaron a la niña 💔#GranConstanza pic.twitter.com/1LGRc1Q2Ot — Javiera (CONSTANZA AL 3331) (@Javipaz97) November 21, 2023

la cony estaba toda el día y la tarde así, sonriente, entro diana y hablo otra vez con el tema de la pincoya hasta que conversaron, quedó alterada volvió a tomar pastillas para dormir después de SEMANAS y ahora está así… PRODUCCIÓN REQLA TE ODIÓ#GranConstanza pic.twitter.com/8SZbxI3zzF — 🩰 (𝓒𝓸𝓷𝔂'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) November 21, 2023

Cony: “tu digas que es lo mas terrible que te a pasado acá dentro, cuando siento que no a sido así”

Pincoya: “pero es como lo mas penca, por el cariño y es eso…” XDDDDD porque le sacan esa mierda y no le preguntan a la pincoya de todo lo mal que a hablado de cony #GranConstanza pic.twitter.com/j10pDC8TJG — Karol (@Karolmaarina_) November 21, 2023

es DEMASIADO FUERTE, que tengan a una participante medicada de esa forma, han tocado el tema mínimo 10 veces, lo hacen adrede para el rating💀 cuando paso hace semanas la pelea, y no hablan de lo mal que habla pincoya de cony y las chicas #GranConstanza pic.twitter.com/CrhDgc1zft — dani (@daniela_vdp) November 21, 2023

contexto:

llego diana a la casa y propuso hacer entrevistas personales, con la primera que habló y tomó su buen tiempo fue con cony (no sabemos que paso en esa conversación) cuando volvieron cony y pincoya hablaron de la expulsión y la cony esta afectada por eso. #GranConstanza pic.twitter.com/zvTtBwLTnR — val (@honeyinfall) November 21, 2023

De esta forma, la descompensación de Cony en Gran Hermano causó indignación, sobre todo porque restan muy pocos días para la gran final, donde varios quieren que la joven se quede con el triunfo.