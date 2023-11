Las participantes de Gran Hermano, Cony Capelli y Vivi Acevedo, se abrieron sobre su relación durante una conversación con Michael Roldán en la casa ubicada en Argentina. Y es que, desde que la futbolista reingresó al reality de Chilevisión, se ha visto muy cercana a la bailarina, e incluso, en más de una ocasión, han manifestado su amor abiertamente.

Sin embargo, a pesar de que la evidente atracción y del cariño que hay entre las dos, no han existido ánimos para oficializar su romance en una relación seria.

De hecho, incluso una vez Constanza Capelli se sinceró con Viviana Acevedo, y le dejó claro que no estaba preparada para un romance. Además de que entremedio volvió a tener encuentros amorosos y sexuales con Sebastián Ramírez.

Cómo se proyectan las dos a futuro

En la conversación con Michael Roldán, Cony Capelli se refirió a la posibilidad de proyectarse en una relación con Viviana Acevedo. Así, tras ser consultada por Guagüito, la bailarina respondio: “A mí me gusta la Vivi, pero ella es una mujer seria. Siento que todavía no estoy preparada para algo así“.

Más adelante, Cony Capelli agregó que prefiere disfrutar el momento y que, en su experiencia, tiende a tener relaciones cortas. Además, de que ante la sugerencia de una relación abierta, la misma Viviana Acevedo se mostró opuesta a esta idea, y comentó: “No, no me llama mucho la atención“. Ambas participantes enfatizaron que a pesar de lo que suceda en el futuro, se tienen un cariño mutuo.

Finalmente, Cony Capelli reveló que “más allá de que pase algo o no, con la Vivi realmente nos queremos. Éramos amigas desde el principio, muy amigas, y así partió todo“. Además, compartió que Viviana Acevedo fue la primera persona que le llamó la atención en la casa.