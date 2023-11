“Aprendizaje potente”: Diana Bolocco hizo mea culpa y confirmó nueva temporada de Gran Hermano

Diana Bolocco entró de lo más relajada a compartir una noche con los participantes que quedan en la recta final de Gran Hermano.

A solo días del desenlace del polémico reality, la animadora viajó a quedarse un día con Cony, Pincoya, Jorge, Skar, Viviana y Scarlette.

Y, en esa dinámica, la figura de CHV reveló varios detalles, no solo de una segunda temporada de la experiencia, sino que además de cómo vivieron la primera.

Un diálogo que se generó en la cocina de la casa más famosa del mundo. Y donde la hermana de Cecilia Bolocco dejó entrever lo compleja que ha sido la experiencia.

Diana Bolocco y el mea culpa de Gran Hermano

Así, cuando espiaron el encierro, se vio como Diana hablaba con Jorge. Y éste le preguntó que cómo imaginaba a una segunda generación de participantes.

“Yo creo que la próxima… yo creo que va a ser una generación que obviamente ya va a conocer mucho más del programa, y que van a venir con estrategias más armadas, o sabiendo a lo que se someten, un poco lo que les espera adentro, afuera, tendrán mucho más conocimiento”, lanzó.

Y agregó que “la gracia de este casting es como un pequeño Chile, muy distintos todos en tantas dimensiones que eso es lo que hace bueno un casting que sean muy diversos, entonces yo creo que algunos se repetirían… no, o sea imposible repetir a una persona, pero quizá buscar nuevamente a una persona mayor como la señora Mónica, creo que ella le sumó mucho este grupo, o sea que bonito tener a una persona de 77 años participando de esta experiencia, pero yo no soy experta en casting y también prefiero no involucrarme a ese nivel, que esa decisión la tomen otros”.

Luego, el mismo Jorge le dijo si había algún error que se haya cometido, que no repetirían en una segunda generación. Y Bolocco hizo un sentido mea culpa.

“Sí, aprendimos mucho, pero no te puedo decir. Afuera, cuando salgan lo hablamos, cosas que no tienen que ver con ustedes, pero sí con decisiones nuestras de cómo haber manejado algunos temas, hay un aprendizaje muy potente. Nosotros tampoco dimensionábamos lo que este programa genera en su audiencia, porque no tiene que ver con personas que les guste el programa, tiene que ver con otra cosa más profunda que te vas a dar cuenta…”, alcanzó a responder antes de que la producción la cortara.

Un diálogo que dejó más que claro lo difícil que ha sido también para ella enfrentar tantas polémicas del espacio, que no solo ha tenido crueles enfrentamientos entre sus concursantes, sino también denuncias por acoso, violencia, abuso sexual, bullying y maltrato animal, entre otras.

De esta forma, Diana Bolocco no solo dio cuenta del controvertido recorrido que ha significado hacer Gran Hermano, sino que además CHV podría jugársela con una nueva temporada. ¿Será una buena decisión?