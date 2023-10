“Se cayó feo”: Decepción total por dolorosos pelambres de Pincoya a Cony en Gran Hermano

Al parecer, ya no hay vuelta atrás. Y la amistad de Pincoya y Cony Capelli en Gran Hermano se rompió, pese a que ambas habían demostrado una lealtad a toda prueba.

Sin embargo, luego del último gran escándalo, donde la bailarina pidió en el confesionario la expulsión de la chilota luego de un confuso incidente, donde acusó una agresión, las cosas nunca volvieron a ser lo mismo.

Y la distancia se ha notado. A tal punto que las llamadas Lulos nunca más volvieron a conversar ni bromear como lo hacían, y mantienen una relación cordial, pero tirante.

No obstante, lo que pasó en las últimas horas, durante la transmisión 24/7 de Pluto TV, los miembros de La Resistencia no lo habrían imaginado ni en sus peores pesadillas, con un pelambre increíble.

Pincoya y sus dichos sobre Cony

Así, mientras Jennifer, nombre real de la participante, estaba en la piscina conversando con Hans, salió al baile su vínculo con Capelli.

Y, frente al falso blondo, expresó que no le creía a la bailarina que fuese Gran Hermano el que haya escalado el conflicto que tuvieron a niveles públicos.

“Yo tampoco voy a pelear por nadie, si ni me interesa. Ya el hecho de que me fue a acusar, y después me dejó dicho acá que como que Gran Hermano hizo la hueá de la tele. El hombre no se va a prestar para esa hueá po hueón. Que él lo puso en el programa, ni cagando. Ni cagando iba a hacer esa hueá. Que el hombre quiso exponerlo en el programa”, le comentó.

“por la plata baila el mono” “sus pelas son todo un show” PARA AMIGAS ASÍ MEJOR NO TENER pic.twitter.com/bbQYbr3RM0 — emi 🇺🇾 (@wiseaitana) October 10, 2023

Y agregó que si bien ya había disculpado a Cony, veía difícil un acercamiento. “Cuando perdono, perdono de corazón, y si no, no nomás, pero hago si distanciamiento con la gente. Y además con esa huea que me pasó… Yo ya ni siquiera estoy enojada con ella, pero obviamente la huea cambió”, lanzó.

Un diálogo que dejó tristes a los Lulos del cibermundo, que señalaron de inmediato que la chilota “se cayó” y que “igual como Mónica creía que Gran Hermano era Dios, Pincoya confía más en una producción que lleva meses atacándola”.

al día de hoy, estos dos paralelos cinematográficos han sido el PEOR desarrollo de personaje que ha tenido gran hermano, me costó soltar a la pincoya, pero hoy se cayó feo y no creo que haya vuelta #GranConstanza pic.twitter.com/oygZRsYWL2 — ALTERBOY (@bvstianjara) October 10, 2023

Cuando miro el reality ya no veo a Pincoya, solo a Jennifer. Lo siento Pincoyita, pero los guarenes te hicieron la cabeza y yo me abstraigo. Antes eras mi ganadora indiscutible, no sé por qué, si siempre Cony ha sido mi favorita, pero bueno 👋🏻 vuela alto #LaResistencialulo pic.twitter.com/hSoK0avd5R — 〘 Kris 〙 (@Kri_krikri_) October 10, 2023

Pincoya confía que la producción no le mentiría y que quien la expuso en el vivo fue la Cony. Igual como Mónica creía que Gran hermano era Dios, Pincoya confía más en una producción que lleva meses atacandola.#laresistencialulo — Corazón de Nuez (@CorazondeNuez) October 10, 2023

Para peor, posterior a esto, en la transmisión se vio como Cony se iba a sentar con Pincoya y Pancho, minuto en que la sureña se paró de la mesa y se fue, en un claro gesto de desprecio.

"es porque yo estoy acá y me parece muy feo" la cony sentada en la mesa y la pinco la ignora y le habla solamente a pancho wn, pinco QUE TE ESTA PASANDO

pic.twitter.com/GnQ8iF4sd7#LaResistenciaLulo #TheLulosShow — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) October 10, 2023

Finalmente, en la emisión del estelar, se vio otra conversación, donde nuevamente Pincoya peló con todo a Cony Capelli, desatando la desazón total de quienes siempre las apoyaron a ambas para que llegaran a la final.