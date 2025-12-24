Nuevo golpe en el caso Diddy: equipo defensor eleva solicitud inédita acusando al juez federal detrás de la condena

El caso de Sean ‘Diddy’ Combs sigue dando de qué hablar en Estados Unidos y el mundo entero, incluso después de que se diera a conocer su sentencia a 4 años y dos meses de prisión.

Hay que recordar que el rapero fue arrestado en septiembre de 2024, enfrentando cargos de crimen organizado, tráfico sexual forzado y transporte con fines de prostitución.

Aunque fue absuelto de los cargos más graves, la justicia lo declaró culpable de transporte con propósitos ilícitos, sumando además una multa de $500.000 dólares a los años de cárcel.

Bajo este escenario, y tal como había adelantado el equipo legal de ‘Diddy’, durante las últimas horas se presentó un nuevo recurso de apelación ante la justicia.

De manera concreta, se solicitó la “liberación inmediata” del fundador de Bad Boy Records, una acción que sorprendió a varias personas involucradas en el caso.

La abogada Alexandra A. E. Shapiro, en un documento de 84 páginas, acusa al juez Aran Subramanian de haber actuado como “el decimotercer jurado” al ignorar el veredicto del jurado.

Según el recurso, el magistrado determinó que Combs “coaccionó”, “explotó” y “forzó” a sus parejas a tener relaciones sexuales, además de liderar una conspiración criminal, lo que “superó el veredicto”.

“Los acusados suelen recibir sentencias de menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coacción, que el jurado no halló aquí”, sostiene el texto.

Contexto del juicio

Durante la audiencia de octubre, Subramanian enfatizó en la violencia del acusado como factor clave, recordando el video de 2016 donde agredió a su exnovia Casandra Ventura.

“El mismo poder que usaste para herir a las mujeres, puedes usarlo para ayudarlas. Confío en que aproveches tu segunda oportunidad”, le dijo el juez directamente.

Shapiro también reclama la anulación de la condena argumentando que las interacciones sexuales de Combs y su grabación están protegidas por la Primera Enmienda, tesis previamente desestimada por Subramanian.

Hay que recordar que, al día de hoy, ‘Puffy’ cumple su pena en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, con fecha proyectada de salida en mayo de 2028.