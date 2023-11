“Decidí que la voy a regalar”: Martina Weil anuncia concurso para entrada a Taylor Swift en Argentina

Se le aguó la fiesta a la medallista de oro. Tras su exitoso paso por los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la atleta nacional Martina Weil tomó sus maletas y viajó a Argentina para ser parte de los show de Taylor Swift en Buenos Aires.

La deportista chilena, asumida swiftie —nombre que reciben los y las seguidoras de la cantante estadounidense—, fue parte del primer show de la intérprete de Red en Latinoamérica el pasado 9 de noviembre en el Estadio Monumental de River.

Y Martina Weil tuvo una gran noche, o al menos así lo muestran sus historias de Instagram, en donde se ve a la corredora cantando a todo pulmón Lover de Taylor Swift.

“No me puedo quedar…”

Sin embargo, el viaje de la deportista nacional se vio truncado debido al clima, ya que el segundo show de este viernes 10 de noviembre —para cual la corredora tenía boletos— fue reprogramado para este domingo 12.

A causa de esto, vía Instagram, Martina Weil anunció un concurso para regalar su entrada para Taylor Swift. ”Hagamos algo porque mucha gente me respondió la historia diciendo que querían la entrada!”, señaló la atleta en la red social.

“El concierto de ayer estuvo increíble y me encantaría verlo de nuevo, pero no me puedo quedar en Argentina hasta el domingo así que decidí que voy a regalar mi entrada para que alguien más lo pueda disfrutar tanto como yo”, detalló la medallista panamericana.

¿Cómo participar?

Para participar, Weil informó que se debe comentar “qué era de su vida consideran que es están y por qué. Y su canción favorita! (Yo estoy en my Reputation Era, por si les interesaba saber”, esto, en referencia al The Eras Tour que trae a Swift al país trasandino.

Él o la ganadora del boleto para la diva del pop se darán a concer este sábado 12 de noviembre”. “Póngale bueno porque mientras mejor la respuesta, más posibilidades de llevársela!”, cerró Martina Weil

En concreto, la entrada para Taylor Swiftit en Argentina para este 12 de noviembre corresponde campo delantero izquierdo que incluye paquete VIP, que permite entrar más temprano, a excepción de los regalos (merch) incluidos que “ya lo fui a buscar yo”, informó la atleta.