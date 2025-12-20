Panel Ciudadano-UDD: 56% cree que Chile mejorará en los próximos cuatro años

Santiago

La primera encuesta de Panel Ciudadano-UDD tras las elecciones del 14 de diciembre reveló que un 56% de los consultados cree que Chile va a mejorar en los próximos cuatro años, considerando que los cambios prometidos tomarán tiempo. En contraste, un 16% piensa que el país se mantendrá igual y un 28% estima que empeorará.

En relación con el nuevo gobierno, un 56% se manifestó a favor de que el Presidente electo José Antonio Kast viva en La Moneda durante su mandato, mientras que un 31% se mostró en desacuerdo y un 13% no expresó opinión.

Sobre su agenda y estilo, un 56% aprobó la visita realizada por Kast al Presidente argentino Javier Milei, aunque un 70% señaló que preferiría que el estilo de su gobierno sea distinto al del mandatario trasandino. Además, un 58% apoyó la existencia de biministros o triministros y un 70% se mostró a favor de restablecer el cargo de Primera Dama.

En el plano internacional, un 58% respaldó que el futuro gobierno apoye la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU. Asimismo, un 61% se declaró de acuerdo con que Chile apoye una eventual intervención de Estados Unidos para terminar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.