Pellegrini adelanta nuevo cruce con polémico DT español y le envía claro mensaje: “No me considero...”

El técnico chileno volverá a reencontrarse con José Bordalás, luego del fuerte cruce que ambos tuvieron la temporada pasada.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Manuel Pellegrini volverá a reencontrarse con el técnico español José Bordalás, con quien tuvo un fuerte cruce la pasada temporada, en el duelo de este domingo entre el Real Betis y Getafe por la fecha 17 de La Liga.

En la campaña anterior, el técnico chileno cuestionó la forma en que jugó su rival cuando visitaron el Estadio Benito Villamarín, lo que generó una posterior réplica de su colega. Ahora, ambos volverán a verse las caras y el “Ingeniero” fue claro al referirse nuevamente a Bordalás.

“Tengo una opinión y la mantengo, lo más importante es ganar, pero no hay que olvidar que hay un espectáculo detrás y mucha gente que lo va siguiendo. Hay distintas maneras de ganar y de pensar lo que es el fútbol", partió diciendo el estratega nacional en conferencia.

Luego, apuntó: “Pensar de manera distinta no quiere decir que alguien sea un enemigo o que no se pueda tener una buena relación. Yo no tengo ningún problema con José Bordalás, absolutamente para nada".

“Él tiene su manera de ser, de trabajar su equipo, le ha ido muy bien, yo tengo una manera distinta, pero no me considero ni enemigo ni una persona con la que pueda tener diferencias en la manera de ver el fútbol, no tiene mayor trascendencia", agregó.

Finalmente, Pellegrini le bajó el perfil a su reencuentro con Bordalás y señaló: “Como la semana pasada cuando dije que el campo era chico, pero no le estaba echando la culpa al campo de nada, el campo del Rayo es chico, pero estaba en buenas condiciones”.

“Uno puede reclamar si no está en buenas condiciones, pero creo que en eso ha mejorado mucho. Así que no hay ningún tipo de problema en pensar distinto y no hay por qué ser enemigo”, sentenció.

