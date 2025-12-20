;

Esteban Paredes habló sobre problema de salud que motivó su salida de “Fiebre de Baile”: “Me asusté”

El exfutbolista explicó en “Podemos Hablar” que una fuerte alza de presión lo llevó a priorizar su salud y desmentir rumores sobre su renuncia.

Verónica Villalobos

Esteban Paredes

Esteban Paredes

Santiago

En el nuevo capítulo de Podemos Hablar, Esteban Paredes entregó detalles del delicado problema de salud que enfrentó a comienzos de diciembre y que lo llevó a renunciar a Fiebre de Baile, espacio de Chilevisión.

En conversación con Diana Bolocco, el exdelantero abordó los rumores sobre su salida y fue categórico: “No le tengo miedo a nada”, dijo al ser consultado por las versiones que apuntaban a un supuesto temor al aquadance. Luego relató cómo comenzó el episodio de salud el pasado 2 de diciembre, cuando durante un ensayo “me empiezo a sentir mal”.

Paredes explicó que sentía que “las piernas y los brazos me pesaban”, por lo que decidió tomarse la presión. “Tenía 171, para mí era muy alta”, detalló, agregando que, pese al descanso, “no bajaba casi nada”. “Y me asusté, dije ‘wow, no me baja, algo me pasa’. Sentía los ojos muy rojos”, recordó.

Tras informar a producción, Julio César Rodríguez le recomendó acudir a un centro asistencial. Sobre ese momento, el ex capitán de Colo Colo afirmó que fueron “las cuatro peores horas de mi vida”, confesando que pensó que “me iba a dar un paro cardíaco” y que sentía “un miedo enorme”.

Finalmente, Paredes atribuyó la crisis a una sobrecarga de actividades y poco descanso. “Mucho trabajo, poco descanso”, señaló, reconociendo que su participación en el programa fue más exigente de lo que esperaba. “Me asusté por mi salud, tengo dos hijos, y la verdad es que fue complicado haber tomado la decisión de salir”, concluyó.

