Más de 70 mil fanáticos asistieron el jueves al estadio Monumental en Argentina, donde la cantante Taylor Swift brindó un show de tres horas. En el evento la artista se lució por los temas que cantó, la pulsera que es furor y la sorpresa que tuvo ante la calidez del público argentino.

Este viernes 10 de noviembre, la cantante estadounidense iba a presentarse por segunda vez en dicho lugar. Sin embargo, las fuertes tormentas provocaron que el show fuera cancelado y reprogramado para el domingo. Lo que causó un gran impacto en los “swifties”, pues algunos viajaron desde otros países exclusivamente por el evento.

Por su parte, a través de un comunicado en redes sociales, DG Entertainment confirmó la información: “Debido a las condiciones climáticas adversas, priorizando la seguridad del público, el show de Taylor Swift | The Eras Tour programado para hoy en River Plate se reprograma para el domingo 12 de noviembre a la misma hora“.

“Todos los tickets para la función del viernes seguirán siendo válidos para el show del domingo. Para obtener más información sobre los tickets visita www.allaccess.com.ar y las redes sociales de DG Entertainment”, agregó la compañía.

La propia artista utilizó sus redes sociales para referirse a a cancelación, escribiendo: “Me encanta un espectáculo bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros artistas y equipo. Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto. ¡¡La buena noticia es que podré quedarme más tiempo en Argentina!!”

I love a rain show but I’m never going to endanger my fans or my fellow performers and crew. We’ve rescheduled tonight’s Buenos Aires show for Sunday due to the weather being so truly chaotic it would be unsafe to try and put on this concert. Good news is I get to stay in… https://t.co/kibxWUwIiw

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 10, 2023