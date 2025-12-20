El fútbol chileno recupera a tres clubes emblemáticos: volverán competir en 2026

Luego de quedarse sin competencias oficiales en la temporada 2025 por diversos líos administrativos y económicos, Fernández Vial y Deportes Iberia volverán a jugar en el fútbol chileno de cara al 2026.

Tras un exitoso proceso de postulación, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) aceptó la participación del “Almirante” y los “Azulgranas” en la próxima temporada de la Tercera B, correspondiente a la quinta y última división del balompié nacional.

Un detalle no menor es que Fernández Vial regresará a la competencia de la mano de su Corporación y no de la Sociedad Anónima, en medio de la disputa legal y administrativa que ha rodeado al club en los últimos años.

De igual manera, Iberia volverá a jugar bajo la administración de su club deportivo, social y cultural. La noticia fue confirmada hace pocas horas por ambos clubes en redes sociales.

Otro histórico equipo se suma a Fernández Vial y Deportes Iberia

Además de los clubes mencionados, Deportes Ovalle también confirmó que volverá a competir en la Tercera B para la temporada 2026.

Eso sí, el caso del equipo de la provincia de Limarí viene de antes. En 2016, quedó excluido de las competencias organizadas y desde entonces, no ve actividad en el fútbol nacional.