La triste decisión de Pincoya respecto a su amistad con Cony: “Me parte el corazón”

La pelea de Cony Capelli y Pincoya en Gran Hermano marcará, de seguro, un antes y un después no solo en ellas, sino también en todo el público del programa.

Es que los Lulos se dividieron, al igual que las dos queridas concursantes, que decidieron dar una pausa indefinida a su amistad.

Así al menos lo decidió la chilota, quien conversó en vivo con los animadores del reality de CHV en el estelar larga duración del domingo.

Un diálogo donde la favorita para ganar el espacio relató qué pasará ahora entre ella y la bailarina, luego de que ésta renunciara y además pidiera la expulsión de su compañera, acusándola de agredirla físicamente.

Pincoya y su decisión sobre Cony

“En ningún momento me puse en la buena con Sebastián, como ella piensa, siempre le dije a él que si la hacía llorar no podía tener una amistad con ella, y yo tampoco voy a permitir que nadie hable mal de ella, porque siempre la voy a defender”, partió explicando la sureña sobre el conflicto, que habría detonado debido a que Capelli la vio “abuenándose” con su archienemigo.

Es que la joven no entendió la actitud de su amiga, que ha estado en cada uno de sus conflictos con el polémico chico reality. Y ahí quedó la grande, provocándose el quiebre total de la llamada Resistencia.

Pincoya sobre Cony: "Uno, cuando quiere a alguien, también puede hacer un distanciamiento". Lo de "esta mujer" es brutal csm, brutal. Todos deberíamos tener una Pincoya en nuestras vidas 🥲 . #GranHermanoChile #GranHermanoCHV #TheLulosShows pic.twitter.com/tVzSGLDIJw — ɢᴏɴ ᴍɪʀᴀɴᴅᴀ ⚡ (@gonmirandaxx) October 2, 2023

“El cariño está, pero le digo algo, uno cuando quiere a alguien también puede hacer un distanciamiento, y no quiere decir que se rompe una amistad, me parte el corazón, pero voy a hacer un paso al lado”, expresó llorosa Pincoya sobre su compinche en la casa.

Y agregó que “en este momento, el cariño está, el amor está, pero voy a hacer un paso al lado, pero es por un bien de cuidar una amistad que puede durar afuera, pero en este momento, yo creo no vuelva a conversar con ella, un trato cordial voy a tener”.

Luego, la chilota manifestó que “me sentí mal porque no quería que ellos hablaran mal de la Cony” y señaló noblemente que quería “solamente que ella vuelva a reír, yo cuando ella canta, cuando se ríe, no importa si no se ríe conmigo, pero yo la escucho y cuando sé que se está riendo, me siento feliz”.

Pincoya insiste sobre Cony: "Cuando ella canta, cuando se rie, no importa si no lo hace conmigo… yo la escucho y cuando veo eso, me siento feliz". No tengo más palabras, de verdad 🥲🥲🥲.#GranHermanoChile #GranHermanoCHV #TheLulosShows pic.twitter.com/xDtR5HUZyA — ɢᴏɴ ᴍɪʀᴀɴᴅᴀ ⚡ (@gonmirandaxx) October 2, 2023

Finalmente, Pincoya comentó sobre Cony que “la voy a dejar, cuando tú amas a alguien, también es una muestra de amor, y yo soy una persona fuerte y por eso lo voy a hacer, no quiero volver a discutir con ella, y me conozco, porque no es lo mismo discutir con una amiga que con alguien que no lo es”, evidenciando el quiebre más triste de Gran Hermano.