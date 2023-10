“Indefendible”: Cony Capelli enloqueció contra Pincoya y provocó división total de los Lulos

Fue una noche en que quedó la grande. Cony Capelli y Pincoya protagonizaron una de las peleas más extremas y tristes de todo Gran Hermano.

La Resistencia se desarmó. Esto debido a que la chilota estuvo en la fiesta tratando de solucionar sus problemas con Fran y Seba, tras varios conflictos. Algo que a la bailarina no le pareció.

Por eso, la pelea fue épica y a los gritos. Y culminó con la joven acusando un empujón de su gran amiga, diciendo que renunciaría y que quería que expulsaran a la sureña.

Una situación que impactó y donde la ex del Mago Valdivia se comportó de la forma más desbordada, sorprendiendo a los seguidores del programa.

Cony Capelli, indefendible

“Averigua lo que le dije a Sebastián…”, alcanzó a decirle la Pincoya agarrándola del brazo, antes de que Cony gritara desquiciada que “se está aprovechando de su favoritismo de mierda para dejarme sola”.

Y, posteriormente, fuera al confesionario, a denunciar la situación. “Era obvio que iba a pasar esto… ella me empujó a mí, me dio vuelta y me empujó. Esta mujer es una traidora, ella no me puede tocar”, vociferó.

“No quiero que estés mal, por lo que acepto tu salida”, le dijo Gran Hermano. Acto seguido, le dijo a Michelson “no aguanto más, ya me decidí”.

Entonces, empezó a hacer su maleta. Y cuando entraron todos a la pieza les dijo “me aburrí de esta gente, no voy a seguir aguantando”.

“Estoy muy triste, yo a ella le tengo un amor grande, y si ella quiere irse, yo no me voy a hacer cargo de eso… lamento que ella no confíe en mí, me duele, pero no voy a hablar con ella… no la voy a detener… si ella no me cree, que soy falsa, no quiero discutir con ella, porque está equivocada, voy a dar un paso al lado… por el cariño que le tengo no la voy a volver a buscar, aunque me parta el corazón”, respondió Pincoya, muy apenada.

Tras todo esto, las amigas siguieron sin hablarse. Y Gran Hermano tuvo que tomar una decisión. Y esta fue que Cony hablara con los animadores e hiciera una especie de mea culpa, donde señaló que finalmente, tras pensarlo, no se sintió agredida por la chilota. Uno que no fue perdonado por la familia Lulo, que en masa se descargó contra la joven y apoyó a Pincoya en Twitter.

🔴 Constanza versus Pincoya: imágenes sin editar #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistenciaLulo En esta estoy del lado de Pincoya y Francisco. Cony se chifló 🥴 Pincoya jamás tocó a la Cony. Sobrerreacción es poco. pic.twitter.com/ZiQqhq7o1Z — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 2, 2023

La Cony se chifló como la Daenerys #GranHermanoCHV pic.twitter.com/0OfeBjDMiY — La Dani 🌳 (@danitapiag) October 2, 2023