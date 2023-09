“Sálvate sola”: Los detalles de la pelea de Pincoya y Cony que causó quiebre en Gran Hermano

Pincoya y Cony Capelli se pelearon a muerte en Gran Hermano, luego de la fiesta de los viernes, donde quedó la grande.

Las amigas e integrantes de la Resistencia en el reality, tuvieron una enorme discusión, según comunicó la producción del programa.

Una que hizo que la bailarina no solo presentara su renuncia, sino que además pidiera la expulsión de la chilota por una supuesta agresión.

Una que habría ocurrido porque la sureña habría agarrado del brazo a la joven. Eso, al menos, es lo que se sabe hasta ahora.

Cony y Pincoya, la pelea

Así, CHV comunicó que “tras una pelea posterior a la fiesta, Constanza presentó su renuncia y exigió la salida de Jennifer. La discusión se concretó en medio de la celebración de los viernes y el motivo para solicitar la expulsión fue una supuesta agresión de la que Coni acusa haber sido víctima”.

Pero, ¿cómo partió todo? Lo que se pudo ver a través de la transmisión es que efectivamente la bailarina encaró a su compinche porque estaba hablando con Fran y Seba, dos de sus peores enemigos en el encierro.

“Haga la hueá que quiera, pero a mí no me hables (…) has la hueá que quieras, sálvate sola”, le lanzó Capelli, mientras la chilota la miraba junto a Pancho, su otro amigo.

Luego, Jennifer, nombre real de la participante, señaló que “eso es lo que a mí no me gusta, porque ella puede estar risa y risa con la gente y a mí me trata de apartar, entonces, yo voy a dar un paso al costado”.

Luego, agregó que “si ella supiera lo que hablé con Sebastián, se le caería la cara de vergüenza”.

Finalmente, Pincoya cerró con un “no le voy a volver a hablar más… ella es la que queda mal”, dejando claro el quiebre con Cony, que habría terminado con una explosiva situación que podremos ver recién el domingo.